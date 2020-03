RC Strasbourg – Mercato : Pablo Martinez joue franc-jeu sur son départ

true

A l’occasion d’un entretien sur Direct Racing, Pablo Martinez (Nîmes) a expliqué ce qui l’avait poussé à quitter le RC Strasbourg l’été dernier.

Aujourd’hui titulaire au Nîmes Olympique, Pablo Martinez est revenu sur son départ du RC Strasbourg l’été dernier à l’occasion d’une web interview au « Club des confinés » sur « Direct Racing ». C’est sans amertume que le défenseur a quitté l’Alsace, lui qui était pourtant un membre important de l’effectif de Thierry Laurey.

Un meilleur contrat à Nîmes

« Je crois au destin et aux choses qui doivent arriver. Si je n’ai pas continué au Racing, c’est que je ne devais pas le faire. Ma première volonté était de continuer, vu la saison que nous venions de faire, après ça ne s’est pas fait. J’ai eu l’opportunité de rentrer chez moi à Nîmes, dans mon club formateur. Je ne regrette pas ce choix-là. J’en suis très content. Après, j’aurais aimé que ça se passe autrement », a-t-il expliqué.

« Quand tu arrives à 30-31 ans, tu penses différemment. Forcément que les durées de contrat et que l’élément financier rentrent en compte. Encore plus quand tu es plus proche de la fin que du début. Même si je n’ai pas eu une carrière linéaire et que je ne suis pas arrivé vite au plus haut niveau. J’ai la valeur de l’argent. J’ai travaillé. Je ne pouvais pas refuser. Nîmes, ça alliait le financier et le familial », a ajouté en toute franchise Pablo Martinez.