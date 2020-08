RC Strasbourg, LOSC – Mercato : Simakan aurait acté une priorité prestigieuse

Pour le moment, Mohamed Simakan est un joueur du RC Strasbourg. Le défenseur alsacien a d’ailleurs été l’un des rares éléments défensifs à se mettre vraiment en évidence lors de la défaite face au FC Lorient (1-2). De quoi renforcer un peu plus l’intérêt de ses nombreux courtisans.

Car les Strasbourgeois sont assez lucides sur l’avenir du défenseur de 20 ans. Son profil polyvalent et prometteur plaît beaucoup partout en Europe et l’heure du choix ne devrait pas tarder à sonner pour Simakan, à condition que les offres mettent le prix pour convaincre son club de le lâcher. Aux dernières nouvelles, le LOSC aurait d’ailleurs activé le dossier de manière concrète.

Néanmoins, du côté du défenseur strasbourgeois, les choses seraient assez claires. Le journaliste Anto Vitiello assure en effet sur Twitter que si Monaco et l’Atalanta sont sur le coup en plus des Dogues, c’est le Milan AC qui aurait la priorité de Simakan. Aux Rossoneri de proposer désormais l’offre adéquate.

? Simakan plaît beaucoup aux rossoneri et des contacts entre la direction et l’entourage du joueur ont de nouveaux eu lieux, avec la promesse d’avancer encore plus.

Monaco & l’Atalanta sont aussi dessus, mais Milan a la priorité du joueur.

