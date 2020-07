RC Strasbourg – Mercato : Thomasson n’est pas le seul cas épineux à gérer pour Laurey

true

Alors que Thierry Laurey espérait un Mercato plutôt calme, le coach du RC Strasbourg doit gérer les multiples convoitises qui se présentent.

Après trois saisons en Ligue 1 où le RC Strasbourg a beaucoup recruté pour se constituer un effectif avec des certitudes, la tendance semble différente pour cet été. Le coach strasbourgeois l’a déjà appelé de ses vœux, il espère assez peu de mouvements pour conserver une ossature qui lui a permis d’obtenir de bons résultats ces deux dernières saisons.

Cela se heurte néanmoins à la réalité du Mercato et aux convoitises que ses joueurs suscitent, notamment au milieu de terrain. Le dossier le plus épineux depuis quelques semaines est celui d’Adrien Thomasson. Courtisé, notamment en Ligue 1 (LOSC, OM), le milieu strasbourgeois n’a plus qu’un an de contrat ce qui oblige à prendre une décision claire sur son avenir dans les semaines qui viennent.

Mercato : Jean-Ricner Bellegarde pour remplacer Mario Lemina à Galatasaray ? https://t.co/lQLZBLMo5H — France Football (@francefootball) July 4, 2020

Mais voilà qu’un autre dossier pourrait également faire surface. Selon France Football, Jean-Ricner Bellegarde attire également des clubs. L’intérêt de la Fiorentina était déjà connu, mais Galatasaray serait aussi sur le coup, notamment pour pallier un départ potentiel de Mario Lemina. Pas certain néanmoins que le RC Strasbourg accepte de lâcher si facilement un joueur arrivé il y a un an en Alsace et qui s’est imposé comme une vraie révélation.