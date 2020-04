RC Strasbourg – Mercato : un attaquant n’a pas renoncé à convaincre Laurey

true

Prêté en Belgique cette saison, Idriss Saadi (28 ans) a bien l’intention de revenir au RC Strasbourg pour se battre et gagner sa place.

Prêté cette saison au Cercle Bruges (17 apparitions, 3 buts), dans un championnat qu’il connait bien, Idriss Saadi (28 ans) n’a pas l’intention de s’éterniser du côté de la Belgique. Invité dans l’émission « Club 1906 » réalisée par « Direct Racing », l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne a fait part de son intention de revenir au RC Strasbourg.

« Au niveau personnel, il me reste un an de contrat et c’est clair et net qu’à 80% je veux rester. Je veux retrouver le RC Strasbourg à 100% », a-t-il martelé. Reconnaissant ne pas avoir fait de point avec ses dirigeants depuis le Mercato d’hiver, l’international algérien ne sait en revanche pas ce que son entraîneur Thierry Laurey souhaite faire de lui.

« Je n’ai pas eu d’appels du coach. Je ne pense pas qu’il soit adepte du fait d’appeler les joueurs. Il ne fonctionne pas comme ça. Il fait appeler les adjoints ou quelqu’un d’autre au club. Donc pas d’appels de sa part », a ajouté le natif de Valence, guère inquiet de la situation.