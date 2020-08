RC Strasbourg – Mercato : un club espagnol relance Djiku

false

Auteur d’une bonne saison sous le maillot du RC Strasbourg, Alexander Djiku (26 ans) suscite toujours un intérêt prononcé du Deportivo Alavés.

Après Ibrahima Sissoko la semaine dernière, tous les autres joueurs du RC Strasbourg testés positifs au coronavirus (excepté Mahamé Siby) ont repris l’entraînement mardi, après plus de deux semaines d’arrêt. Mais Bingourou Kamara, Kenny Lala, Alexander Djiku, Anthony Caci, Jean-Ricner Bellegarde, Waris Majeed et Kevin Zohi seront bien sûr lancés dans la compétition avec prudence et parcimonie.

« Ils ne sont pas prêts à jouer 90 minutes et encore moins tous ensemble », explique Thierry Laurey, qui ne devrait, à Lorient, en titulariser que deux dans un 4-2-3-1. L’Équipe croit ainsi savoir que Djiku (26 ans) sera placé sur le banc des remplaçants à l’heure où son nom agite encore les rumeurs de transferts.

Alavés a formulé une offre plus élevée au RCSA

Marca assure que le Deportivo Alavés, déjà intéressé ces dernières semaines, est revenu à la charge ces derniers jours pour obtenir un prêt avec option d’achat. « Les discussions se sont intensifiées entre les deux clubs avec une nouvelle offre à la hausse », explique le quotidien espagnol. À un degré moindre, le Betis Séville garderait un œil sur Djiku, qui a l’avantage de jouer en défense centrale et en sentinelle.