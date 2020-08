RC Strasbourg – Mercato : un gros coup tenté en cas de départ de Simakan ?

true

Mohamed Simakan, le défenseur central du RC Strasbourg, a été annoncé sur le départ. Mais pour le moment rien n’est conclu.

Tandis que le RC Strasbourg débute sa saison ce week-end, le club alsacien doit composer avec les incertitudes du Mercato. Et au premier lieu le dossier Mohamed Simakan. Le jeune défenseur de 20 ans suscite des convoitises, que ce soit à Monaco ou à l’étranger, mais n’a pas trouvé preneur pour le moment.

Ces dernières semaines, le club de la Principauté était annoncé tout proche de conclure le transfert mais l’affaire prend du temps dans un dossier évalué autour des 15 millions d’euros. Et cela ne fait pas forcément les affaires de Thierry Laurey puisque d’après le10Sport, le RC Strasbourg aurait un coup fumant en tête.

Une offensive sur Wylan Cyprien ?

Annoncé sur le départ depuis des semaines, Wylan Cyprien est toujours à l’OGC Nice où Patrick Vieira ne compte plus sur lui. En fin de contrat dans un an, Cyprien doit trouver preneur mais n’a pour le moment signé nulle part. Strasbourg compterait donc sur la vente de Simakan pour tenter sa chance dans un dossier estimés entre 10 et 15 millions d’euros. Même si le club alsacien espère une baisse de prix au vu des difficultés niçois à se débarrasser de leur milieu de terrain.