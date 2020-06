RC Strasbourg – Mercato : un rebond en vue dans le dossier Gonalons ?

true

Si le dossier Maxime Gonalons semblait bien difficile à conclure pour le RC Strasbourg, le club alsacien a peut-être des raisons d’espérer.

Depuis quelques jours, le RC Strasbourg est associé à un nom bien connu de la Ligue 1. Maxime Gonalons, qui a fait les beaux jours de l’OL en tant que capitaine, a été évoqué comme un possible renfort du club strasbourgeois cet été.

Seul problème, qui représentait un vrai frein au dossier, le salaire du joueur. Proche des 300 000€ brut, Maxime Gonalons présente des émoluments impossibles à assumer pour Strasbourg. Seulement, Manu Lonjon a révélé ce vendredi sur son Live Twitch qu’un rebond restait tout à fait possible.

Dit dans le #ManuTime

Discussions en cours entre Strasbourg et Maxime Gonalons.

2 clubs Espagnols également intéressés. Revenir en France est une option qui plaît à l’ex capitaine de l’OL . — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 19, 2020

Le journaliste a en effet annoncé que les discussions étaient « ouvertes », et ce pour une raison simple. Le joueur ne souhaiterait pas retourner à la Roma qui ne compte pas sur lui non plus. Il serait donc « possible que les deux parties trouvent un accord » pour résilier le contrat. Et dans ce cas, le challenge Strasbourg le tenterait, notamment pour évoluer dans une « ville de foot ». Néanmoins Manu Lonjon rappelle que deux clubs espagnols seraient aussi sur le coup.