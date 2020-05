RC Strasbourg – Mercato : une grosse offre serait déjà tombée pour Simakan

true

Mohamed Simakan, le défenseur du RC Strasbourg, est courtisé par de nombreux clubs. Et un grand nom serait déjà passé à l’action.

Avec notamment un début de saison très réussi, Mohamed Simakan s’est affirmé comme une des révélations du RC Strasbourg. Son profil jeune et polyvalent n’a pas manqué d’attirer les convoitises, et cela ne fait que commencer.

Plus les semaines passent, plus la liste des courtisans s’allongent. Le quotidien espagnol AS relaie ces derniers jours que plusieurs clubs de Liga sont désormais sur les rangs. Le Bétis Séville, le FC Séville et Valence feraient notamment partie des intéressés. Mais ils ne sont donc pas seuls.

Lo cuento en @diarioas. Varios clubes españoles, atentos a la situación de Mohamed Simakan (2000). Entre ellos están Valencia, Betis y Sevilla. Su precio rondaría los 15-20 millones de €. https://t.co/pBQVe518Zv — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 6, 2020

Les clubs italiens sont friands de longue date du défenseur strasbourgeois. L’AS Roma et le Milan AC seraient sur sa trace. Et de manière très concrète si l’on en croit le site espagnol. Le club milanais « aurait envoyé une offre de 20 millions d’euros à Strasbourg, un chiffre raisonnable par rapport aux demandes du club alsacien », estime AS.