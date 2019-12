RC Strasbourg : Mohamed Simakan détourné de l’équipe de France ?

false

Actuellement en Guinée auprès de sa famille, Mohamed Simakan (RC Strasbourg, 19 ans) est dragué par la sélection locale.

Révélation du début de saison au RC Strasbourg, Mohamed Simakan (19 ans) agite les recruteurs à travers l’Europe. Si le jeune défenseur marseillais est promis à une jolie carrière de club, l’international U20 français peut encore choisir d’opter pour une autre nationalité sportive, lui qui est originaire de Guinée, pays dont son demi-frère Ismaël Bangoura a défendu les couleurs.

Comme le rapporte le site « Afrik-Foot », qui cite le média guinéen « Foot224 », Simakan est actuellement en vacances en Guinée auprès des siens. L’occasion pour la presse locale de l’interroger sur son avenir international. Lancé sur la possibilité d’intégrer la sélection africaine, l’ancien pensionnaire du Air Bel ne s’interdit rien.

« C’est vrai que je reste pour le moment concentré sur mon club de Strasbourg mais la porte du Syli National n’est pas fermée. Après, on verra », a glissé celui qui a déjà été contacté par la Fédération guinéenne pour intégrer l’équipe A et disputer les éliminatoires de la prochaine CAN.