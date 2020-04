RC Strasbourg, OL : le recruteur ciblé pour remplacer Maurice explique son refus

true

Loic Désiré, responsable du recrutement au RC Strasbourg, a décidé de ne pas rejoindre l’OL malgré des contacts très avancés.

Dans les colonnes de l’Alsace, Loïc Désiré est revenu en détail sur son choix de ne pas quitter le RC Strasbourg pour rejoindre. Lui qui a également été en contact avec le Stade Rennais était trop attaché au projet strasbourgeois. Morceaux choisis.

Des entretiens très poussés avec l’OL

« L’OL s’est manifesté, précisément pour le remplacer. J’ai eu un premier entretien avec Gérard Houllier (l’ex-sélectionneur et coach lyonnais devenu conseiller extérieur du président Jean-Michel Aulas), puis un deuxième avec le même Houllier, Vincent Ponsot (directeur général adjoint) et Juninho (directeur sportif). J’ai vite compris que j’étais bien placé. Nous avons même échangé sur le profil de certains joueurs et l’équipe. »

Une discussion avec Keller décisive

« Nous avons eu une longue discussion. Je sais ce que je lui dois. Je n’oublie pas qu’il m’a donné ma chance alors que je partais de loin. Nous avons une très bonne relation. Je travaille en prise directe avec lui depuis six ans et le coach (Thierry Laurey) depuis quatre. Le schéma est clair. À Lyon, l’organisation est plus compliquée, mais c’est tout à fait normal dans un club d’une autre dimension, avec un budget de 300 millions d’euros, qui joue régulièrement la Ligue des champions. »

Une organisation à Strasbourg qui le ravit

« Je sais que ce que j’ai à Strasbourg et je marche beaucoup à l’affect. Je suis arrivé l’année où nous avons terminé 4es en National (en 2014-2015). (…) Nous avons vraiment franchi un cap dans notre organisation au recrutement quand le club a retrouvé la Ligue 1 en 2017. Les rapports avec le centre de formation sont aussi très bons. Ce n’est pas le cas dans tous les clubs. La nomination de Kader (Mangane) comme coordinateur sportif (après l’arrêt de sa carrière de joueur en 2018) a également été importante, car il met de l’huile dans tous les rouages. Je me plais à Strasbourg. Je m’y épanouis, je m’y sens bien et j’y suis attaché. »