RC Strasbourg, OM, LOSC – Mercato : Adrien Thomasson évoque son avenir

En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain s’est projeté sur la saison à venir du RC Strasbourg alors qu’il est courtisé par l’OM et le LOSC.

En fin de contrat dans un an, Adrien Thomasson constitue un cas épineux pour le RC Strasbourg. En effet, le milieu de terrain de 26 ans n’a pas accepté la proposition de prolongation des Alsaciens et il est courtisé par l’OM ainsi que le LOSC. Les dirigeants du RCSA doivent donc le vendre cet été au risque d’affaiblir grandement l’équipe ou le garder encore une saison et le voir partir gratuitement en juin prochain.

Mais qu’en pense le principal intéressé ? A priori, lui se voit rester jusqu’au terme de son contrat. C’est ce que l’on comprend d’une interview accordée au site officiel après avoir été élu meilleur strasbourgeois de 2019/20 par les supporters. Supporters à qui il donne rendez-vous dans les prochains mois…

« On a un bon coup à jouer cette saison. On aimerait faire mieux qu’en 2019/20 avec la 10e place. L’objectif, ça peut être de pérenniser le club dans les dix premières places de Ligue 1. On a la capacité de le faire. Un message aux supporters ? Vous me manquez tous, j’ai hâte de vous retrouver dans de bonnes conditions à la Meinau.