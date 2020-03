RC Strasbourg – PSG : LFP, diffuseurs… Les supporters du Racing tirent dans le tas

true

La LFP ayant annoncé le caractère systématique des matches à huis-clos jusqu’au 15 avril prochain en Ligue 1 – Ligue 2 et surtout le replacement du match RC Strasbourg – PSG dès mercredi prochain, les fans du club alsacien ont réagi par le biais d’un communiqué.

S’ils ne contestent ni la crise sanitaire du coronavirus ni le fait que « la santé de tous est prioritaire », la Fédération des supporters du RCSA se positionnait davantage sur un report généralisé du championnat… Et s’étonne de l’empressement de la Ligue à replacer le match face à Paris au 18 mars.

« Premier match impacté par le virus, il a de fait un caractère symbolique et devrait dans la mesure du possible se dérouler après la crise pour être un moment de fête populaire, un moment d’émotions partagées, un moment de vie en commun. Bref, un moment de football. On ne peut que constater tristement que ces notions dépassent visiblement complètement les dirigeants de la Ligue », écrit la « Fédération », qui dénonce une pression des diffuseurs tv et le fait que ces derniers refusent tous une diffusion en clair des matches en cette période de solidarité lié au Covid-19.

Le communiqué complet :