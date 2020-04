RC Strasbourg : sceptique sur la reprise de la L1, Liénard ne veut pas servir de cobaye

true

Le milieu de terrain du RC Strasbourg Dimitri Liénard ne voit pas comment le football pourrait reprendre vu les conditions sanitaires actuelles.

Marié à une infirmière, le milieu de terrain du RC Strasbourg Dimitri Liénard vit au plus près les sombres heures de la pandémie. Dans un entretien accordé à Tout le Sport, il a expliqué combien la situation le touchait et à quel point il était sceptique sur la possibilité de reprendre le championnat dans les conditions actuelles…

« Je suis un peu perdu et un peu sceptique sur la reprise de la Ligue 1 au vu des conditions actuelles, que ce soit chez nous ou dans le monde. Il faut d’abord que les gens puissent reprendre le travail un minimum et après, le foot, on verra ce qu’il se passera mais je pense qu’il y a beaucoup de choses à régler avant nous, que ce soit les écoles, le travail, etc. J’en ai gros sur la patate, cette situation me touche beaucoup. »

« Si c’est pour bricoler, ce n’est pas la peine. Du bricolage, j’en fais chez moi. Ce serait un déchirement de ne pas vivre ma passion. Enchaîner les matches tous les trois jours, prendre l’avion, dormir dans des hôtels… On n’est pas des cobayes. Remettre 25.000 personnes dans un stade d’ici peu de temps, ce serait un manque de respect pour le personnel soignant. »