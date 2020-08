RC Strasbourg : Thierry Laurey commente sa réputation

true

L’entraîneur du RC Strasbourg, Thierry Laurey, sait quelle image il véhicule auprès du grand public. Cela ne le dérange pas, bien au contraire…

Dépeint comme sanguin et de mauvaise foi, Thierry Laurey fait la joie des réseaux sociaux ou des rubriques humoristiques, comme celle que tenait Julien Cazarre sur J+1 jusqu’à l’an dernier. Mais l’entraîneur du RC Strasbourg est beaucoup plus humain et sympathique que l’image qu’il renvoie. Il s’en est expliqué dans L’Equipe du jour :

« Je ne suis pas tout le temps sur le dos des joueurs. Après quatre ans, si je passais mon temps à leur taper sur la couenne, il y aurait eu des dégâts. Ça se passe beaucoup mieux que les gens peuvent le penser. Entre l’aspect médiatique, où on voit quelqu’un qui donne – de manière un peu dynamique, je l’admets – des consignes, et ce qui se passe dans le vestiaire ou la semaine, il y a une différence. Il m’arrive de mettre les pieds dans le plat quand je juge ça nécessaire. Mais je ne suis pas plus dur que mes confrères. Certains parlent moins mais prennent des décisions beaucoup plus tranchantes. »

« La caricature que l’on fait de moi ? Tant que ça ne dépasse pas une certaine limite, ça ne me dérange pas. On abreuve les gens d’images, c’est normal qu’ils se fassent une idée à partir de ça. Ce qui est primordial, c’est la relation avec mes joueurs. J’entends que, par moments, je pourrais être plus modéré. Mais ça n’enlève rien sur le fond. Je suis le Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT) ou le Mélenchon du coin, je n’ai pas ma langue dans ma poche, mais tout le monde a son mot à dire ici. Je trouve que je suis plus à l’écoute des joueurs que je ne l’étais il y a quelques années, ils le savent aussi, et c’est peut-être pour ça qui fait que ça dure : ils se sentent écoutés. »