RC Strasbourg : Thierry Laurey fulmine déjà !

Thierry Laurey, coach du RC Strasbourg, s’est etonné de la prolongation de la règle des cinq changements jusqu’à l’été prochain.

Le RC Strasbourg a décidé de faire son stage de présaison tout près du Lac Léman. Les ouailles de Thierry Laurey en profite pour intégrer des petits nouveaux (Mahamé Siby et Mehdi Chahiri) et renforcer les liens. Cette saison, encore, les Strasbourgeois seront un des poils à gratter de la Ligue 1. Le coach du RCSA vise entre la 8 et 12e place.

En pleine préparation, le RC Strasbourg a déjà affronté Nîmes et Montpellier. Thierry Laurey a pu expérimenter la règle des cinq changements. Pour protéger les joueurs, durement éprouvés par l’accumulation des matches suite au Covid-19, la Fifa a autorisé cinq changements durant les matches jusqu’à l’été prochain.

Au micro de France Bleu, Thierry Laurey a râlé à propos de cette nouvelle règle qui biaise l’équité sportive à ses yeux. « J’ai été surpris que cette règle soit prolongée. Je n’ai pas les chiffres sous les yeux pour confirmer ce que je vous dis là, mais ça devrait avantager les grosses équipes. »

Le natif de Troyes espère un retour à la normale après l’été prochain. « Ça ne va pas révolutionner le football non plus, tance Laurey. On voyait des grands matchs avec trois remplacements, je ne vois pas pourquoi avec cinq, ça serait beaucoup mieux. Les joueurs qu’on met sur une partie sont logiquement les plus performants, c’est ce que l’entraîneur pense. Donc, si on doit faire cinq changements pour améliorer le rendement de l’équipe, c’est qu’on s’est vraiment gouré. » Comme à l’accoutumée, Laurey a tranché dans le vif et fait preuve de franchise. Mais, peut-être que le coach du RCSA prendra goût au cours de la saison à cette évolution dans le football.