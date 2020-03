RC Strasbourg : Thierry Laurey quitterait le Racing sans regret

true

Thierry Laurey est en passe de glaner son premier objectif de la saison : le maintien. Le RC Strasbourg a connu tellement de soubresauts dans un passé récent que cette ambition n’est pas à ranger dans la case des banalités. Avec 38 points au compteur avant la prochaine trêve internationale fin mars, une partie du job semble déjà avoir été réalisée.

Place au magazine de février en version numérique. Découvrez un entretien exceptionnel avec l’entraîneur strasbourgeois, Thierry Laurey ! Disponible en cliquant sur le lien suivant -> https://t.co/QHHWnp0RPf#LiveRCS #RCSA #RCSAASC pic.twitter.com/ay6XBKlweJ — DIRECT RACING ᵇʸ ᴬˡˢᵃ’ˢᵖᵒʳᵗˢ (@Direct__Racing) February 19, 2020

En fin de contrat en juin, le coach du RC Strasbourg pourrait être récompensé d’une prolongation. Les discussions entre les dirigeants, ce même Laurey et son agent ont déjà débuté. Selon L’Équipe, les échanges autour d’une prolongation sont bien engagés et se poursuivront même cette semaine. En cas d’échec de celles-ci, le coach du RCSC quitterait l’Alsace sans rancoeur.

« Si ça ne se fait pas, tant pis »

« Si ça doit se faire , tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. J’ai connu plusieurs clubs comme joueur et entraîneur, un club de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Je n’ai jamais bloqué sur un truc. Je suis très bien ici. Si jamais je dois quitter Strasbourg, ce sera comme ça. Je ne me prends pas la tête avec ça pour le moment », a-t-il déjà fait savoir au magazine AlsaSports.