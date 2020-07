RC Strasbourg : un chèque bien utile pour le Mercato arrive dans les caisses

true

Le RC Strasbourg, dont le Mercato s’annonce assez sobre, est parti pour bien remplir ses caisses durant l’été.

Dans le contexte particulier que connaissent les clubs de Ligue 1, toutes les rentrées d’argent sont les bienvenues. Malgré sa gestion saine, le RC Strasbourg n’échappe à la règle, d’autant plus en pleine période de Mercato.

En attendant qu’une belle vente se matérialise avec le transfert de Mohamed Simakan (l’AS Monaco pourrait conclure son arrivée pour plus de 15 millions d’euros), le club alsacien a déjà annoncé un partenariat « d’envergure ». Le site de poker et de paris sportifs Winamax s’est engagé avec le RC Strasbourg pour les trois prochaines saisons.

🚨@WinamaxSport et le Racing sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un partenariat sur 3⃣ saisons. ➡️ https://t.co/C3Q0Nsoaei pic.twitter.com/AYdd5RMUv5 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) July 30, 2020

« C’est un partenariat d’envergure que nous signons avec Winamax et une grande fierté d’aboutir avec le site de référence sur le poker et les paris sportifs en France. La finalisation de ce partenariat illustre bien l’évolution de notre écosystème et répond à nos enjeux de présence et d’engagement sur le digital. Nous partageons également avec Winamax la volonté de faire vivre aux supporters du Racing leur passion plus intensément et notamment sur les médias sociaux. Le club souhaite la bienvenue à Winamax au sein du Racing et est très heureux de les accueillir comme Sponsor Principal aux côtés d’Adidas, ES et Hager », a communiqué Keller sur le site du club.