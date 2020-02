RC Strasbourg : Waris a réussi un premier exploit au Racing

false

Marc Keller ne doit pas regretter les heures passées à négocier pendant le mercato. En engageant Majeed Waris, le président du RC Strasbourg a grillé la concurrence en L1 (le FC Nantes était intéressé) et a apporté à Thierry Laurey un buteur qui pourrait faire des ravages associé à Ludovic Ajorque.

Waris, un buteur incisif…

« On attend beaucoup de lui, mais on ne veut pas le carboniser non plus, estime le coach du RC Strasbourg. On savait très bien qu’on allait le faire rentrer pour qu’il nous apporte de la vitesse et de la profondeur, et qu’avec une éventuelle baisse de régime adverse… Adrien lui fait une très belle passe et il conclut sans paniquer. On a misé sur lui, c’est un garçon sur lequel on compte vraiment. »

… déjà dans l’histoire de la L1

Prêté par le FC Porto le 16 janvier, Waris (28 ans) dispose d’une option d’achat obligatoire de 2M€ qui sera levée en juin (jusqu’en 2022). En trompant la vigilance du Téfécé, l’intéressé a marqué en L1 avec un quatrième club différent : 20 buts avec le FC Lorient, 9 avec le Valenciennes FC, 5 avec le FC Nantes et donc 1 avec le RC Strasbourg). Il s’agit d’un petit exploit puisque seuls Mathieu Bodmer (6), Nolan Roux (6) et Christophe Jallet (5) font mieux parmi les joueurs actuels de l’élite.