Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : Haaland prépare le terrain pour un départ en janvier !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Si le FC Barcelone, le Real Madrid et plusieurs autres grands d'Europe comme le PSG ou encore Manchester City se sont mis en tête de signer Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) dès lors qu'il serait sur le marché, le dossier pourrait aller un peu plus vite qu'on ne le croit.

D'après AS, la plupart des clubs s'attendent à dégainer à l'été 2022 mais dans l'entourage du Norvégien on avance déjà ses pions pour cet hiver. Si cela semble compliqué de voir le BvB ouvrir la porte aussi tôt, certains éléments vont dans le sens d'une volonté de départ rapide. Le média ibérique traduit les images d'Haaland saluant les fans du Signal Iduna Park comme un « au revoir » à la Bundesliga.

Le Real Madrid mieux placé dans la course

AS rappelle également qu'Erling Haaland et Mino Raiola avaient tous les deux dit à leur signature à Dortmund que le cycle durerait deux ans. Or le cyborg est arrivé en provenance de Salzbourg en janvier 2020 (il y a deux ans) et a déjà prouvé que cela ne lui faisait pas peur de partir en cours de saison après que son club a quitté la Ligue des Champions pour la Ligue Europa.

S'il faut s'activer dès maintenant, le FC Barcelone et le PSG risquent d'avoir du mal. En revanche, du côté du Real Madrid, où on a gardé une grosse capacité d'investissements en misant peu sur le Mercato d'été 2021, on se tient prêt à changer ses plans...