Real Madrid – Mercato : le fils de Zinédine Zidane lance un appel à la Ligue 1

Prêté cette saison au Racing Santander, Luca Zidane (gardien du Real Madrid, 21 ans) se verrait bien signer en France l’été prochain. Avis aux intéressés.

En fin de contrat en juin 2020 au Real Madrid, Luca Zidane (21 ans) a fait le choix de quitter la Maison blanche l’été dernier pour une année en prêt du côté du Racing Santander. Souhaitant jouer, le jeune gardien s’épanouit totalement au sein de l’avant-dernier de D2 espagnole mais, comme il l’a confié à « L’Equipe », il n’entend pas en rester là.

A l’issue de cette saison, Luca ne prolongera pas forcément son bail chez les Merengue où il est barré par Thibaut Courtois et Alphonse Aréola. L’idée d’un rebond en Ligue 1 ne le laisse d’ailleurs pas complètement insensible : « J’aime l’Espagne mais je me sens français. Je suis en Espagne depuis l’âge de 3 ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l’essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L’année prochaine, ça me plairait – pourquoi pas ? – d’aller poursuivre ma carrière en France. J’avais déjà eu quelques contacts ».

Comme le rapporte le quotidien sportif, Caen et Clermont avaient tenté de s’attacher ses services à l’été 2018.