Real Madrid – Mercato : le PSG peut dire adieu à Achraf Hakimi

Neuf buts, dix passes décisives en quarante et un matches depuis le début de la saison avec le Borussia Dortmund : Achraf Hakimi est le latéral droit le plus impressionnant d’Europe à l’heure actuelle. Ils sont donc nombreux à lorgner le Marocain de 21 ans, dont la cote est évaluée à 54 M€ par Transfermarkt.

Le Real Madrid, avec qui le joueur était encore sous contrat, avait deux choix : soit le vendre au plus offrant histoire de renflouer des caisses mises à mal par la crise, soit le prolonger afin de lui montrer qu’il compte sur lui pour l’avenir. La première solution aurait permis de financer pour partie l’arrivée d’un Galactique à brève échéance…

Mais finalement, c’est la deuxième que Florentino Pérez a retenu. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le Real Madrid et Achraf Hakimi se seraient mis d’accord sur une prolongation de contrat jusqu’en 2025. En outre, le joueur reviendra en Espagne au terme de la saison et luttera pour une place de titulaire dans l’effectif de Zinédine Zidane en 2020/21. Le PSG, qui était intéressé, peut faire une croix dessus…

All confirmed! Achraf #Hakimi will extend his contract until 2025 with #RealMadrid and he will come back to Blancos from #BVB. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2020