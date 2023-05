Regragui défend Aboukhlal, un autre Toulousain écarté, Ratcliffe doublé à MU ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Toulouse FC : Regragui défend Aboukhlal La polémique liée à Zakaria Aboukhlal ne désenfle pas. Selon RMC Sport, l’international marocain aurait prononcé des paroles sexistes à l’adresse de Laurence Arribagé après que cette dernière a demandé aux joueurs de se taire pendant un discours lors d’une cérémonie au lendemain du triomphe au Stade de France (5-1, le 29 avril). Si l’adjointe aux Sports de la mairie de Toulouse (qui ne souhaite plus s’exprimer) a, plus tard, minimisé la scène, estimant qu’il n’y a « pas de sujet », Walid Regragui a défendu l’international marocain. « Avec mon staff, on a été totalement surpris, décontenancés, confie-t-il depuis le Maroc. S’il y a un bien un joueur qu’on n’imagine pas dans ce type d’histoire, c’est bien Zak’. C’est un garçon respectueux, avec de vraies valeurs et une belle éducation, transmise par des parents ouverts. » Déjà confronté à l’épineuse affaire Achraf Hakimi (mis en examen pour viol début mars), le sélectionneur marocain invite à respecter la présomption d’innocence pour le Toulousain (23 ans) : « Je m’étonne juste du timing. On risque d’être sur du parole contre parole. Je n’ai eu personne du club, mais Zak’ m’a appelé : il a démenti fermement cette altercation avec l’élue. » Regragui souhaite prendre un peu de hauteur : « Zak’ a eu un comportement irréprochable au Mondial. Notre team manager est une femme, et quand elle a poussé quelques gueulantes pendant la compétition, il baissait la tête. Il a un grand respect pour les autres. C’est un gamin tout sauf prétentieux. Il n’y a rien à dire sur son comportement. Après, il ne parle pas français, et je lui avais déjà dit qu’il lui fallait l’apprendre vite pour mieux maîtriser son environnement. » Pour illustrer ses propos, il met en avant une facette que l’attaquant du TFC dissimule : « Il se bat depuis longtemps pour sauver des enfants au Maroc. Il finance avec ses primes un orphelinat à Casablanca, ainsi qu’un terrain de foot de proximité avec une asso. Il a cette fibre sociale et cette volonté d’aider, de sortir les gamins de la misère. Voilà pourquoi je suis choqué par le Zakaria qu’on dépeint. »

Toulouse FC : Nicolaisen écarté, Gelabert visé ?

Selon le site Les Violets, Rasmus Nicolaisen a été écarté du groupe dernièrement Le Danois avait rencontré d'importants soucis financiers pour des raisons personnelles et aurait alors emprunté de l’argent à des coéquipiers et membres du staff. Nicolaisen n'aurait ensuite pas tenu ses engagements et pas rendu les sommes empruntées. Une délégation de joueurs serait donc allée voir Damien Comolli et Philippe Montanier pour leur demander de le mettre à l'écart temporairement car les tensions étaient de plus en plus vives dans le vestiaire. Par ailleurs, Fabrizio Romano serait proche de faire signer un contrat de quatre ans à César Gelabert (22 ans). Le milieu de terrain espagnol a recalé deux clubs ibériques pour le projet du Téfécé.

TFC - Lyon : Rasmus Nicolaisen a été écarté, voici les révélations https://t.co/uG22h1hm5X — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) May 16, 2023

AS Monaco : Doukouré ciblé cet été, Clement sur le départ ?

Selon RMC Sport, l’AS Monaco suit de près le jeune Ismaël Doukouré, qui fait partie des joueurs ciblés par l’ASM pour renforcer la défense avec le départ probable d’Axel Disasi. Leipzig, Francfort et deux clubs anglais sont intéressés. Le joueur de 19 ans est estimé à 15 millions d’euros par le RC Strasbourg. Par ailleurs, le journaliste belge Sacha Tavolieri avance que Philippe Clement s’attend à être limogé. Nostalgique de son passage au Club Bruges, il aurait récemment échangé avec sa direction.

OGC Nice : Ratcliffe doublé à Manchester United ?

D’après L’Équipe, Jassim bin Hamad al-Thani a revu son offre à la hausse pour tenter d’acquérir Manchester United. Le prix proposé par le Qatarien avoisinerait les 5,75 milliards d'euros, lui qui envisagerait également d'effacer les dettes (environ 616 millions d'euros) de l’actuel 4e de Premier League et de créer un fonds séparé entièrement dédié au développement du club plus une promesse de nombreux investissements. Cela commencerait par l’acquisition de nouveaux joueurs pour une équipe qui cherche encore à assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. D’importants travaux seraient aussi à l’étude pour Old Trafford. En déposant cette ultime proposition, le dirigeant de la Qatar Islamic Bank (QIB) espère coiffer sur le fil son rival anglais Jim Ratcliffe. Le patron d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, propose de son côté un rachat de 80% des parts du club détenu par la famille Glazer. Cette offre du milliardaire anglais permettrait aux frères Avram et Joel d'en conserver 20 %, au grand dam des supporters mancuniens lassés par les actuels propriétaires de Manchester United. La proposition de Jim Ratcliffe valoriserait le club anglais à un niveau supérieur à celle du Qatarien. Il reste à savoir si cette ultime offre venue du Qatar poussera le patron d'Ineos à également revoir son offre à la hausse.

Stade de Reims : Balogun jouera avec les USA

Prêté au Stade de Reims par Arsenal cette saison, Folarin Balogun va représenter les États-Unis. Anglais d'origine nigériane, l’international Espoirs anglais a principalement représenté les Trois Lions chez les équipes de jeunes. Mais The Athletic annonce que le Gunner, qui compte 13 sélections avec les Espoirs anglais, a choisi de jouer pour les États-Unis. Né à New York et brièvement international américain en U18, il avait notamment rencontré des représentants de la fédération américaine au mois de mars. Cette saison, il a marqué 19 buts en L1.

Stade Brestois : Lorenzi s’interroge sur son avenir

Si le Stade Brestois est bien parti pour rester en L1 la saison prochaine, grâce notamment au redressement opéré sous la houlette d’Eric Roy, le site Brest on Air laisse entendre qu’il pourrait devoir gérer le départ Grégory Lorenzi dès cet été. Directeur sportif depuis 2016 et grand artisan de la réussite des dernières années, le Corse s'interrogerait sérieusement sur son avenir.

MHSC : 2 à 3 recrues ciblées cet été

Après avoir mis le grappin sur Becir Omeragic et Mousa Tamari, Laurent Nicollin en a dit un peu plus sur la suite des recrues en vue du mercato estival. « Avec Michel Der Zakarian, on a très vite ciblé les joueurs susceptibles de partir et les postes à remplacer donc la cellule a été réactive, elle a bien bossé. Il y a encore 2 ou 3 joueurs à recruter pour renforcer l’effectif mais on peut déjà attaquer la saison prochaine avec un groupe de qualité, a expliqué le président du Montpellier HSC au micro de Prime Vidéo. J’espère qu’on aura une bonne dynamique sur les derniers matchs, on nous a reproché l’année dernière notre mauvaise dynamique, à juste titre, donc essayons de finir avec du positif. »

