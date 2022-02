Reims a tenté Bafé Gomis, Matuidi aide Galtier, les recrues ont secoué les Girondins

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Reims a tenté Gomis

Rentré en Espagne cette semaine pour raisons personnelles, Oscar Garcia a fait son retour au Stade de Reims hier et sera finalement bien présent sur le banc, aujourd’hui, face à Bordeaux (15h). Privé en défense de Gravillon (fracture du métatarse) pour plusieurs semaines, l’entraîneur du club marnais récupère Foket (cuisse), Locko (suspension purgée) et Konan, de retour de la CAN. Au milieu, Munetsi et Kamory Doumbia sont rétablis mais Cajuste (quadriceps) est forfait. À la recherche de son premier but en L1 en 2022, Reims devra faire sans Bafétimbi Gomis. L’Équipe glisse que ce dernier a été dragué par Jean-Pierre Caillot avant sa signature pour Galatasaray.

Belaïli opérationnel à Brest

Sa présence était incertaine, liée à sa qualification. Le milieu offensif, international algérien Youcef Belaïli, arrivé lundi dernier dans le Finistère, est finalement bien dans le groupe brestois pour affronter le Stade Rennais (17h). Tout comme l’attaquant de côté, Romain Del Castillo, absent depuis le 4 décembre (adducteurs). Ce n’est pas le cas, en revanche, des milieux axiaux Paul Lasne (ischio-jambiers) et Lucien Agoumé (suspendu). Si on ajoute le départ de Romain Faivre (Lyon), qui évoluait sur un côté, Michel Der Zakarian réfléchit à changer son système, soit abandonner le 4-4-2 pour un 3-5-2 qu’il avait travaillé durant la préparation estivale.

Les recrues ont secoué les Girondins

Le credo de Gérard Lopez au mercato hivernal était de changer la psychologie de l’effectif des Girondins de Bordeaux, jugé trop friable mentalement. Selon L’Équipe, les petits nouveaux ont déjà fait leur petit effet : la solidité de Marcelo, le sens tactique de Guilavogui, la qualité de relance d’Ahmedhodzic et la dureté dans les duels d’Ignatenko ne sont pas passés inaperçus lors d’une opposition disputée jeudi au cours de laquelle Marcelo et Guilavogui évoluaient dans la même équipe. Le premier était associé à Abdel Medioub en charnière centrale, le second à Fransergio dans l’entrejeu. Plusieurs joueurs ont estimé que le niveau des entraînements avait déjà sensiblement augmenté.

Clement fier de son AS Monaco

Vainqueur de l’OL hier à Louis II (2-0), l’AS Monaco s’est montré très solide avec notamment la mainmise d’Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu. « Ce n’était pas le match parfait mais on voit des choses de plus en plus belles, a résumé le coach Philippe Clement, qui enchaîne les prestations spectaculaires depuis son arrivée en Principauté. Ce qu’on a montré, on ne l’a pas répété depuis trois jours mais depuis quatre semaines. Ça ne va jamais plus vite que je l’imagine parce que je suis perfectionniste. Je veux toujours les choses le plus vite possible. »

Le coup de pouce de Matuidi à Galtier

Alors qu’il va quitter la franchise de Miami, Blaise Matuidi n’a pas acté un retour en L1 où son cas a divisé l’ESTAC. Indirectement, le champion du monde 2018 a pourtant une certaine influence en France... où Christophe Galtier s’est servi de lui pour replacer Hicham Boudaoui à droite à l’OGC Nice ! « Cet été, à un entraînement, le coach est venu me voir et m’a dit : ‘On joue à 4 au milieu. Blaise Matuidi était milieu de terrain, il est passé à gauche et il est devenu champion du monde. Pense à ça.’ Du coup j’y ai pensé », a souri l’Aiglon sur le site officiel du club azuréen.