Comme souvent depuis le début de saison, le Stade de Reims a surpris son monde ce samedi soir. Sur la pelouse d’une équipe d’Angers toujours difficile à manœuvrer à domicile, les Champenois ont su ramener un succès précieux.

Une victoire qui a néanmoins mis du temps à se dessiner avec des Angevins qui ont pris le contrôle de la partie en cours de match. Mais David Guion a souligné la belle réaction de ses hommes, aidés par de la réussite offensive. « On a une entame de match difficile par manque d’agressivité. On n’était pas assez au contact et on les laissait développer du jeu. Ils avaient tout le loisir de rentrer dans nos 30 mètres et on l’a vu sur le but. Même s’il est un peu malheureux car c’est un contre. Puis sur le dernier quart d’heure de la première période on a réagi, joué plus haut, tenu le ballon. Le penalty nous a fait du bien mentalement. Sur la deuxième période, on a totalement maîtrisé sans se créer trop d’occasions. On marque peu sur coups de pied arrêtés et là on en met trois. Parfois, le football est capricieux. »

Par la suite, le coach rémois qui avait effectué des changements dans son onze car il sentait « qu’il fallait de la fraîcheur », a évoqué l’influence décisive d’une recrue. El Bilal Touré, attaquant malien arrivé en début de Mercato hivernal, a célébré sa titularisation avec le but égalisateur sur penalty. Un but osé dans la mesure où Touré n’était pas le préposé initial pour le tirer. Mais David Guion semble avoir apprécié cette prise d’initiative. « Je voulais un garçon qui prenne la profondeur. Il a osé, c’est bien. Il devait jouer une heure avant que Boulaye Dia prenne la suite pour la dernière demi-heure. Touré a fait preuve de culot, c’est bien », a conclu Guion.