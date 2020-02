ASSE – Stade de Reims (1-1) : David Guion affiche de gros regrets

false

Si on pouvait penser que le Stade de Reims ne serait pas mécontent de repartir de Saint-Etienne avec le point du match nul (1-1), c’était mal connaître David Guion. Même si son équipe a arraché l’égalisation sur penalty à la 94e minute, le coach champenois avait du mal à s’en satisfaire vu le scénario du match.

«Nous avons maîtrisé ce match. Nous avons profité que les Stéphanois manquaient de confiance. Mais dans la zone de finition nous n’avons pas été assez présent. Sur un tel match on se doit de mener à la marque. Nous aurions pu mieux maîtriser cette rencontre avec plus d’efficacité », a-t-il lâché, pestant contre le manque de tranchant de son attaque :

« Il faut constater que Jessy Moulin n’a pas eu grand chose à faire. Je suis content que mes joueurs aient su faire preuve de caractère pour aller chercher le résultat nul qui est tout à fait mérité. On peut quand même avoir un peu de frustration d’avoir maîtrisé ce match et de ne pas avoir fini le travail». Preuve que l’ASSE ne fait plus du tout peur…