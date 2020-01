OL, Stade de Reims – Mercato : aucune offre transmise pour Hassane Kamara

false

Ce mercato hivernal ne devrait pas être très animé du côté du Stade de Reims, mis à part pour Hassane Kamara (25 ans), le latéral gauche rémois. Profitant de l’absence longue durée de Ghislain Konan dans le couloir, il a fait son trou au Stade de Reims et est devenu un incontournable aux yeux de David Guion.

6e de Ligue 1 avec un match en retard à la trêve, les performances du Stade de Reims ont attiré les regards. Ce qui n’est pas pour déplaire à son président, Jean-Pierre Caillot. « Il n’y a pas de mouvement vraiment programmé. Mais on sait comment cela se passe dans ces périodes. La vérité d’un jour… Manifestement, Hassane a été remarqué sur sa première partie de saison. Cela confirme ce que nous pensions quand on l’a acheté. Mais pour le moment, il n’existe pas d’offre concrète de Lyon », a-t-il affirmé dans des propos relayés par L’Union.

🔴⚪️ Info Mercato ➡️ Kamara pourrait animer le mercato du Stade de Reims !

Lyon serait sur les rangs… À lire 👉🏻 https://t.co/urO56nXowV pic.twitter.com/aghx1JSEGl — Reims VDT (@reimsvdt) January 3, 2020



L’OL de Rudi Garcia est en effet à la recherche d’un latéral gauche pour remplacer Youssouf Koné, opéré d’une cheville. Et les dirigeants lyonnais semblaient avoir fait du rémois l’une de leurs priorités. Toutefois, il y a quelques jours, FootMercato affirmait que des clubs anglais et italiens étaient aussi sur le coup. Affaire à suivre…