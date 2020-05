OM, Stade Rennais : Boulaye Dia (Reims) en dit plus sur le Mercato

false

Au même titre que certains de ses partenaires, sa saison dernière aura été une totale réussite. Ouvrant même les portes de l’Europe au Stade de Reims en cas de victoires du PSG dans les Coupes Nationales. Boulaye Dia, l’attaquant rémois, aura été l’un des grands artisans de cette réussite. Logique, dès lors, que son nom revienne avec insistance lors de ce mercato d’été.

Et notamment au Stade Rennais ainsi qu’à l’OM. Pour l’émission Téléfoot, Dia a bien voulu en dire plus sur la suite de sa carrière. « Entendre parler de l’intérêt de ces deux clubs, évidemment que c’est flatteur. Ça veut dire que j’ai fait une belle saison. Oui, j’ai tout lu. Mais moi je suis concentré sur Reims. Ça va vite, oui, on ne sait jamais. C’est mon agent qui gère ça en coulisses. En tous cas, pour le moment, je me focalise sur Reims. Et notamment pour la saison prochaine. »