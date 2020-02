RC Strasbourg – Stade de Reims (3-0) : Ménès se paie les Champenois

false

Pour Pierre Ménès, le Stade de Reims est une équipe qui ne sait que défendre et quand elle déraille derrière, ça fait mal…

Agréablement surpris par la victoire du RC Strasbourg face au Stade de Reims (3-0) alors qu’il s’attendait à un 0-0, Pierre Ménès a salué le visage affiché par les Alsaciens. Eux qui ont « su forcer leur destin en seconde période, après un premier acte plutôt bien maîtrisé sur le plan de l’intensité ».

S’il refuse de s’emballer sur la sixième place du RCSA compte-tenu des faibles écarts au classement, le consultant du CFC a été déçu par le club champenois et s’est offert une sortie lapidaire sur le style de jeu défensif prôné par David Guion.

« Les Rémois ont montré une fois de plus qu’à part bien défendre, ils ne savent pas faire grand chose d’autre sur le terrain. Et comme ils n’ont pas bien défendu hier, cela s’est soldé par une défaite à peine plus courte que l’an dernier, quand ils en avaient pris quatre à la Meinau », a-t-il conclu.