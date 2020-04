Stade de Reims : Bernard Gonzalez avait sauvé la vie d’un ancien attaquant rémois

true

Gaëtan Courtet, l’ex-attaquant du Stade de Reims, doit beaucoup à Bernard Gonzalez, décédé dimanche.

Passionné du Stade de Reims depuis toujours, présent au club depuis 1997, Bernard Gonzalez s’est suicidé dimanche, à l’âge de 60 ans, après avoir appris qu’il était atteint du coronavirus. Un traumatisme énorme pour le club champenois mais également pour tous ceux qui sont passés chez les Rouge et Blanc ces dernières années. Olivier Létang, Lucas Deaux, Florent Ghisolfi, Yunis Abdelhamid… les hommages se sont succédé.

Parmi eux, il y a celui de Gaëtan Courtet, dans le Parisien. Et cette anecdote, pleine de reconnaissance : « C’est quelqu’un à qui je dois beaucoup, explique l’actuel buteur de l’AC Ajaccio. Quand j’ai appris que j’étais atteint du cancer, il a tout de suite été là et s’est occupé de tout. C’était en mai 2011 avec le Stade de Reims. Je suis parti tout de suite en chimiothérapie et c’est lui qui s’est chargé d’annoncer la nouvelle à tout le groupe sportif. Le 22 août 2011, j’étais de retour à l’entraînement. Pendant toute ma convalescence à Lorient il m’a téléphoné presque tous les jours. Je n’oublie rien. Bernard Gonzalez est l’homme qui m’a aidé à guérir du cancer. C’était tellement violent ce qui m’arrivait et il a été là pour m’aider à gagner. »