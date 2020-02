Stade de Reims : Caillot dément une passerelle Mercato avec le Stade Rennais

true

Hamari Traoré, Jordan Siebatcheu, Edouard Mendy… Ces derniers mois, la passerelle Reims – Rennes a été souvent empruntée par les joueurs champenois. Ces mouvements ont d’ailleurs rapportés entre 13 et 15 M€ au Stade de Reims. Pour autant, avant d’affronter les Rennais, Jean-Pierre Caillot l’assure dans « L’Union » : il n’y a pas de connexion privilégiée entre les deux clubs.

Des deals profitables mais pas de connexion

« Dans ce domaine, il n’y a rien d’établi. Ce n’est simplement qu’une question d’opportunités. Rennes dispose d’un budget bien supérieur. C’est normal qu’il regarde notre effectif et s’intéresse à nos joueurs », explique le président stadiste, se défendant d’avoir fait jouer son amitié avec Olivier Létang.

« Pour Hamari, nous avons traité avec René Ruello, pour Siebatcheu et Mendy, c’est Olivier (Létang) qui était face à nous. Ce n’est pas pour nous faire plaisir qu’il a choisi nos joueurs, mais parce qu’il souhaitait vraiment renforcer son équipe (…) Hamari, Edouard et Jordan, ce sont trois ventes positives pour notre club. D’autant plus que nous y avons ajouté un droit de suite à chaque contrat », se frotte les mains Jean-Pierre Caillot.

« On ne boxe pas dans la même catégorie »

Au niveau du sportif, on n’est pas spécialement frustré de retrouver à Delaune plusieurs anciens de la maison. Au contraire, David Guion comprend le choix de ses ex-protégés : « On ne boxe évidemment pas dans la même catégorie que cet adversaire bâti pour la Ligue des Champions et à qui tout semble réussir cette saison. Rennes a mis les moyens pour atteindre ses objectifs. La somme dépensée pour recruter Raphinha, Niang et Tait correspond au budget du Stade de Reims… »