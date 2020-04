Stade de Reims : Caillot ne s’emballe pas face à un possible avenir européen

false

La configuration actuelle du championnat pourrait offrir une place européenne au Stade de Reims. Mais au club, on ne veut pas s’emballer.

Avec un championnat mis en pause alors que le Stade de Reims est placé à la cinquième place, la possibilité d’une non-reprise du championnat peut laisser un doux rêve aux Champenois. A savoir celui d’obtenir une place européenne la saison prochaine.

Du côté du Stade de Reims, on ne veut pas s’emballer pour autant face à ce scénario qui semble trop beau pour être vrai. Dans les colonnes de l’Equipe, le président Caillot a d’ailleurs pris cette possibilité avec beaucoup de distance.

« Il y aura forcément des mécontents de part et d’autre. Je ne peux pas être objectif. La Fédération a donné un axe de travail avec l’arrêt des Championnats amateurs et l’attribution de points à chaque équipe, au nombre de matchs disputés. On s’arrêterait donc à la 28e journée, ce qui me semble le plus sage, sachant que Strasbourg et le PSG n’avaient plus rien à jouer. Sauf, je crois, si Strasbourg avait battu le PSG 6-0 auquel cas ils nous auraient dépassés à la 5e place … Mais franchement, je ne suis pas focalisé là-dessus, aujourd’hui », a confié le président rémois.