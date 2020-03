false

Invité dimanche matin des « Grandes gueules du sport » sur « RMC », Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims) a évoqué le risque d’une saison impossible à finir à cause du coronavirus. Avec calme, retenue et diplômatie, il a exposé un point de vue différent de celui de Jean-Michel Aulas.

« On est face à une crise que personne ne pouvait imaginer. Je rappelle juste que les championnats n’ont jamais été arrêtés. Si ce n’est en temps de guerre ou en mai 1968. On est dans une situation que personne ne pouvait prévoir », a expliqué le dirigeant, lequel établie un plan d’action évolutif de jour en jour pour lutter contre le Covid-19.

« 75% du championnat a été joué, il faudra en tenir compte »

S’il n’a pas envie de rentrer dans le débat avec Aulas et Eyraud, Jean-Pierre Caillot fait quand même passer le fond de sa pensée : « Cela fait 17 ans que je suis dans les instances du foot et je ne veux pas réagir vis-à-vis du Stade de Reims. Ce serait facile de dire : on est cinquième, on a battu toutes les équipes devant nous à l’aller et au retour, on est là et on a le mérite d’être là. Maintenant, ce n’est pas le débat du moment. Le jour où on devra prendre nos responsabilités, si tant est qu’on doive le faire et je n’espère pas qu’on aura à le faire… Si on arrête le tour de France après 75% de l’activité, je pense qu’on va bloquer le classement. On ne va pas partir sur une année blanche. De la même façon, 75% du championnat a été joué, il faudra en tenir compte. Tout ce qui a été fait depuis le départ ne peut pas être balayé … Mais ce sont des débats qui n’ont pas lieu d’être actuellement ».