Stade de Reims : Caillot remercie le PSG et évoque le retour en Europe

Cinquante-sept ans après, le Stade de Reims retrouvera la Coupe d’Europe la saison prochaine. Son président, Jean-Pierre Caillot, savoure.

La victoire du PSG hier soir en finale de la Coupe de la Ligue a plongé le Stade de Reims dans une douce euphorie. En effet, grâce à cela, les Champenois, 6e au classement final de la L1 arrêté par la LFP, sont qualifiés pour l’Europa League, près de six décennies après leur dernière expédition continentale. Le président du club, Jean-Pierre Caillot, a fait part de sa joie dans L’Equipe.

« On a stressé jusqu’au bout mais c’est fantastique. Retrouver l’Europe, cinquante-sept ans après, au terme d’une saison tellement particulière, c’est magnifique. C’est tellement mérité pour ce groupe. Face aux quatre premiers du championnat, on avait gagné tous nos matches (2-0 à Marseille, 2-0 contre Lille, 2-0 face au PSG et 1-0 à Rennes). »

Le quotidien rappelle que le Stade de Reims devra franchir trois obstacles pour accéder à la phase de poules de l’Europa League : deux tours préliminaires (les 17 et 24 septembre) et un barrage (le 1er octobre), tous disputés sur un match.