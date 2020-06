Stade de Reims : Caillot touché par le geste des supporters pour le club

false

Alors que le Stade de Reims avait laissé le choix aux abonnés sur la gestion de leurs billets pour la fin de saison, les supporters ont joué le jeu.

La période actuelle laisse beaucoup de traces sur le plan économique, et le football n’échappe pas à la règle. Le Stade de Reims, comme tous les clubs de Ligue 1, s’attend à souffrir financièrement. Notamment en raison des rentrées d’argent qui n’ont pas eu lieu sur la fin de saison.

Dans des propos accordés à l’AFP, le président rémois Jean-Pierre Caillot explique d’ailleurs l’impact direct de la fin de saison anticipée. « Rembourser les billets, les abonnés et les hospitalités représentait 2,4 M EUR, c’est difficile dans ce contexte », assure Caillot.

Faut-il rembourser les abonnés ? Si oui, comment ? L’arrêt anticipé du football français a contraint les clubs à plancher sur la manière de dédommager leurs abonnés, à travers des modalités variées, mais pas toutes acceptées par les supporters.https://t.co/MOTxcg5nsL — France tv sport (@francetvsport) May 28, 2020

Voilà pourquoi le président rémois est très touché par le geste de nombreux abonnés qui, même s’ils n’ont pas pu assister à la fin de saison, ont choisi l’option don au club alors que le Stade de Reims leur proposait plusieurs solutions. « On constate que 26% des abonnés ont décidé de faire un don sec au club, 30% ont choisi un avoir en boutique et le reste un avoir en billetterie pour la saison prochaine. C’est assez incroyable et ça fait chaud au cœur », assure le président rémois.