Stade de Reims : David Guion dresse un bilan positif à la mi-saison

Fort de la sixième place du Stade de Reims après 19 journées en L1, David Guion est satisfait avant de lancer la seconde partie de la saison.

Le Stade de Reims n’a pas fait pschittt. À mi-championnat, avec un match en retard (le 15 janvier contre Amiens), le club marnais pointe à la sixième de L1 avec des temps de passage bien au-dessus des espoirs de début de saison.

Avec des coups d’éclat retentissants contre les grosses équipes, comme les succès à Marseille (2-0) ou au Parc des Princes (2-0), Jean-Pierre Caillot a déjà donné ses objectifs pour 2020. « On finit une année civile assez exceptionnelle et une première partie de saison très intéressante, qui mérite une deuxième partie au moins du même niveau », a expliqué le président du Stade de Reims.

Guion est très fier de ses joueurs

David Guion se veut plus mesuré et préfère dresser un premier bilan de la phase aller. « Le staff est très très satisfait de cette première partie, admet-il dans L’Équipe. C’est une grosse performance. Le club n’a perdu que quatre matches. On a eu de la régularité et les joueurs ont réussi à mixer le sérieux et l’insouciance, surtout dans les rencontres face aux cadors de L1. Je suis très fier de mes joueurs qui grandissent, progressent et continuent à avancer. »