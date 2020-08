Stade de Reims : Dia, défenseur… les derniers échos du Mercato champenois

false

Dans l’Union, Jean-Pierre Caillot et David Guion ont brièvement discuté du Mercato du Stade de Reims qui rouvre ce samedi.

Dans son édition du jour, « L’Union » fait le point sur le Mercato du Stade de Reims. Un marché qui pourrait être encore un peu animé. Confirmant les dernières inforamtions, le quotidien champenois explique notamment que Boulaye Dia (24 ans) reste sollicité. S’il ne veut pas spécialement partir, l’ancien joueur de Jura Sud plait toujours à l’OM, au Stade Rennais (en cas de départ de M’Baye Niang) et à Brighton. « Des clubs se sont renseignés mais nous n’avons rien eu de concret », a tempéré Jean-Pierre Caillot.

Autre dossier possible : celui du recrutement d’un défenseur central. Pour l’heure, ni David Guion ni sa direction n’ont tranché quant à un éventuel renfort mais il est encore de l’ordre du possible. « La période du mercato est très longue. Je procède encore à quelques essais. On fera un bilan des matches de préparation en y incluant les premières journées de championnat. On verra à ce moment-là si nous sommes suffisamment armés dans ce secteur », a justifié le coach.

Si un ticket de recrutement s’ouvre à ce poste, ce ne sera toutefois pas avant le milieu du mois de septembre…