Stade de Reims : Guion distribue les bons points après le dernier match amical

Le Stade de Reims a conclu sa campagne de matches amicaux par une victoire contre le FC Midtjylland (3-1), saluée par David Guion.

Après une lourde défaite contre Bordeaux (0-4), le Stade de Reims a corrigé le tir hier en dominant les Danois de Midtjylland (3-1). Longtemps menés après le but de Mabil (14e), les Rémois ont renversé la partie en seconde période, grâce à des buts de Munetsi (69e), Kutesa (72e) et El-Bilal Touré (90+2e).

Les entrants ont marqué des points

«Face à une bonne équipe, qui n’est pas qualifiée pour la Ligue des champions par hasard, on a eu une bonne réaction, s’est félicité Xavier Chavalerin, sur France Bleu. C’était dur de perdre 4-0, ça nous avait mis une claque. On s’était peut-être vus trop beaux après la qualification en Ligue Europa mais là, on a retrouvé un bon état d’esprit. » Et à David Guion d’ajouter : « On a retrouvé les valeurs qui avaient fait défaut contre Bordeaux. Après une entame timide on a bien réagi. Je suis content des garçons qui sont entrés. Deux d’entre eux ont marqué. On a joué plus haut, avec de bonnes intentions. Je suis satisfait. »