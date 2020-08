Stade de Reims : Guion doit rappeler un des fondamentaux à ses joueurs

false

Le Stade de Reims lance sa saison en L1 à Louis II face à l’AS Monaco (13h). David Guion mise sur la prudence avant ce premier périlleux déplacement.

Trois matches, trois buts. On espère que l’affiche entre l’AS Monaco et le Stade de Reims (13h) saura enfin faire décoller ce début poussif du championnat en L1. Pas sûr que David Guion goûte au scénario d’une rencontre endiablée. Ce déplacement périlleux à Louis II sera en effet d’abord l’occasion d’étudier le comportement du Stade de Reims sur le plan défensif, après les remaniements de l’intersaison.

« On a perdu trois titulaires dans l’animation défensive, avec Alaixys (Romao), Axel (Disasi) et Hassane (Kamara), a rappelé l’entraîneur champenois dans L’Équipe du jour. On se doit de continuer à être solide, ça fait partie de nos fondamentaux. C’est important pour voyager et amener de la confiance. »

Le Stade de Reims trop perméable en préparation

Guion ne croit pas si bien dire puisque son équipe a encaissé neuf buts en préparation, après une saison où elle s’était montrée la moins perméable en L1 (21). Seul Moussa Doumbia (épaule) est absent du groupe rémois qui se présentera à Monaco en début d’après-midi.