Stade de Reims : Guion explique pourquoi son équipe se paye le scalp du PSG, de l’OM, etc

Le Stade de Reims n’a toujours pas perdu contre l’une des six premières équipes du championnat. Tout sauf une surprise pour son entraîneur.

Hier soir, le Stade de Reims a pris un point sur la pelouse de Monaco (1-1). Et confirmé son statut de poil à gratter des grands cette saison. En effet, les Champenois n’ont pas perdu contre une équipe du Top 6, eux qui avaient débuté le championnat par une victoire au Vélodrome (2-0). L’Equipe a enquêté sur ce phénomène presque paranormal et a interrogé l’entraîneur du SdR sur le sujet.

« Une performance comme celle du Stade de Reims à Monaco hier (1-1) n’est plus une surprise aujourd’hui. Les succès cette saison face au PSG (2-0), Marseille (2-0), Rennes (1-0, 1-0), Lille (2-0) ou Montpellier (1-0) marquent un vrai penchant pour ce groupe jeune face aux gros du championnat.

90’+4 🏁 C’est fini, au Stade Louis II. Comme dans le Chaudron la semaine passée, le #SDR a su rebondir pour accrocher un précieux point. Solides et constants les Rémois 💪🔴⚪️#ASMSDR pic.twitter.com/6LKHnAQ6tq — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 29, 2020

« Ils aiment ça, briller devant les grosses individualités adverses, en convient Guion. On le voit, face à ces équipes, on a un surcroît de tout. Dans la motivation, la vigilance, l’alerte, la concentration et les duels, les joueurs ne lâchent pas grand-chose. »