Stade de Reims : Guion met la main sur un expert des Girondins

Dans ce mercato, le Stade de Reims cherche à se renforcer sur le terrain mais aussi sur le banc. Cyril Duhal, ancien analyste des Girondins, a été recruté.

Surprenant 6e de la dernière L1, le Stade de Reims se développe. Ambitieux pour la saison prochaine, les Rémois ne lésinent aucun aspect pour confirmer leurs progrès. Si des départs sont à craindre (Disasi, Kamara, Dia), des arrivées sont visibles sur le terrain (Donis).

En coulisses, les dirigeants champenois sont aussi actifs pour densifier le staff. Cyril Duhal, ancien analyste des Girondins de Bordeaux, a été recruté dans le staff technique. Il sera responsable du département de « l’analyse du jeu » a communiqué le Stade de Reims.

Aujourd’hui, les profils d’analystes vidéo prennent une importante place dans le monde professionnel. Avec cette arrivée, David Guion renforce son encadrement. Mathieu Lacour, directeur général du SDR, a justifié l’arrivée d’un nouveau membre dans le staff du Stade de Reims : « Sa grande expérience et son profil d’homme de club ont tout de suite retenu notre attention […]. Cyril Duhal est une référence dans le domaine de l’analyse. À travers les titres gagnés et les compétitions européennes de haut niveau auxquelles il a pris part aux Girondins de Bordeaux pendant vingt ans, il est l’homme idoine pour piloter le département d’analyse du jeu. Nous sommes enchantés de cette signature de poids, et de l’enthousiasme affiché par Cyril à rejoindre notre projet. » Avec l’éventualité de participer à la Ligue Europa, le Stade de Reims bénéficie d’un renfort de poids pour appréhender de nouvelles joutes.