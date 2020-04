Stade de Reims : Guion tient un vrai killer pendant le confinement 

true

Le Stade de Reims fait partie des clubs de Ligue 1 actifs pendant la période de confinement liée au coronavirus. Yunis Abdelhamid (32 ans) est un bon élève.

Le Stade de Reims ne fait jamais les choses à moitié. En témoigne le plan de choc qu’il a mis en place en pleine période de confinement imposée par la pandémie de coronavirus. Tout est ainsi réglé comme du papier à musique par le staff de David Guion.

« Je suis déjà en manque de ballon, d’entraînement, de match, souffait Yunis Abdelhamid pas plus tard que la semaine dernière. Notre dernière séance collective remonte est déjà loin (13 mars). On est déphasé, avec cette impression que c’est tous les jours dimanche, ces lendemains de match où on se repose à la maison en famille. Restons à la maison, relativisons et profitons des instants passés avec la famille. » Selon L’Équipe, ce même Abdelhamid est un très bon élève du confinement puisqu’il surveille son poids chaque matin (83 kg, pour 1,88 m).

Le stoppeur marocain ne mange qu’une à deux fois par semaine de la viande ou du poisson et compense avec beaucoup de protéines végétales, des haricots rouges, des pois chiches et des céréales. « On va retenir sa longévité, appuie Guion. Il faut souligner son adhésion totale aux entraînements. Depuis trois saisons, je ne lui ai pas laissé trois séances pour souffler. Il passe rarement au travers des matches. Le travail lui a permis de conforter sa progression. Il est mieux positionné, anticipe, a gagné en justesse. Il perd moins d’énergie grâce à son attitude, sa concentration et la gestion de ses émotions. S’il fallait en retenir un secret, ce serait qu’il n’est pas nécessaire de s’économiser. »