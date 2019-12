Stade de Reims : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

false

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Perdrag Rajkovic

Même si Edouard Mendy était encore au club, le Stade de Reims n’a pas tergiversé au moment de sortir 5 M€ pour le portier du Maccabi Tel-Aviv (D1 israélienne). Vu la première partie de saison réalisée par le jeune Serbe (23 ans), on comprend sans peine pourquoi. Avec seulement 10 buts encaissés en 19 journées, le club champenois a la co-meilleure défense de l’élite avec le PSG. Rajkovic y est pour beaucoup…

La brute : Aleixys Romao

Son président Jean-Pierre Caillot dit de lui qu’il est le « joueur de Ligue des Champions » du Stade de Reims. Peut-être pas dans la virtuosité mais assurément dans dans l’impact où l’on peut entre-apercevoir du Mark van Bommel et du Gennaro Gattuso dans le style Romao. Le Togolais aime se faire respecter et mettre des bûches. En 15 matches de Ligue 1 cette saison, il affiche 7 cartons jaunes et 1 rouge (le Nantais Nicolas Pallois affiche aussi 8 cartons mais tous jaunes). Seule la « tondeuse à gazon » de Montpellier Pedro Mendes a fait pire…

Le truand : Boulaye Dia

Le buteur stadiste s’est fait une spécialité cette saison : braquage de domiciles fortunés. Auteur de cinq réalisations cette saison (en 17 apparitions), l’ancien joueur de Jura Sud n’a que rarement trouvé le chemin des filets à Delaune (deux fois seulement face à Bordeaux et Saint-Etienne). En revanche, lorsqu’il s’agit de faire le casse du siècle au Vélodrome (0-2 face à l’OM), au Parc des Princes (0-2 face au PSG) ou au Roazhon Park (0-1 à Rennes), il est au bon endroit au bon moment. Il n’est pas Niçois mais appelez-le Spaggiari !