Stade de Reims : Lemaître trouve du soutien dans le vestiaire après sa première difficile

false

Nicolas Lemaître, le gardien de but du Stade de Reims, a été lancé dans le grand bain face au RC Strasbourg. Une première délicate.

Confronté à l’absence de Rajkovic, victime d’un problème personnel, l’entraîneur du Stade de Reims David Guion a lancé son remplaçant Nicolas Lemaître face au RC Strasbourg. Une première difficile pour le portier champenois.

En deuxième période, Lemaître s’est en effet montré impuissant face à la fuira strasbourgeoise. Les Alsaciens ont marqué à trois reprises, gâchant la première en Ligue 1 du jeune portier de 23 ans.

Après la rencontre, néanmoins, Lemaître pouvait trouver du soutien auprès de ses partenaires, et notamment Axel Disasi qui, dans les colonnes de l’Union, est venu à son soutien. « Il savait ce qu’il avait à faire, il a attendu ce moment depuis longtemps, il le méritait car il travaille beaucoup. En plus, commencer ici, devant un tel public à la Meinau, c’était plutôt pas mal. Il l’a plutôt bien appréhendé, on a essayé de le mettre en confiance. Cela n’a pas trop fonctionné pour le coup. Peut-être la fois prochaine. »