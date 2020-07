Stade de Reims : les 3 enseignements du succès contre Rouen (3-0)

true

L’entraîneur du Stade de Reims David Guion se satisfait de la victoire acquise contre Rouen (N2) mercredi au Touquet (3-0).

Un turnover bienvenu et efficace

Par périodes de 3 fois 30 minutes, le Stade de Reims a fait tourner 22 joueurs en deux fois 45 minutes. L’idée du staff était de donner du temps de jeu à la plupart et de monter progressivement en intensité. Face à Rouen, la réussite est totale dans cet aspect.

Des sorties de balle et des associations instructives

David Guion préférait superviser une opposition pour entretenir la notion de compétition. « Je suis satisfait du contenu, explique-t-il à L’Équipe. On a mieux ressorti les ballons et on a mieux occupé le terrain. J’ai testé des associations. Pour la prochaine rencontre (ce samedi contre Dunkerque, L2), on s’attachera à travailler notre milieu. On est en progression sur le plan tactique. On a un bon socle athlétique. Après, il faut trouver un équilibre. »

Un schéma tactique qui n’est pas figé

Mercredi, le Stade de Reims a évolué en 4-2-3-1 avec Sierhuis, puis Dingomé, en soutien de l’attaquant de pointe. Cela ne veut pas forcément dire que Guion a figé ce schéma dans son esprit. Au contraire puisque L’Équipe indique qu’il pourrait débuter sa saison avec un milieu à trois (4-3-3) et une pointe basse (Munetsi ou Cassama).