Stade de Reims : les magnifiques hommages au docteur Gonzalez

Anciens ou présents pensionnaires du Stade de Reims, joueurs comme dirigeants ont gardé une belle image du docteur Gonzalez, décédé dimanche.

Passionné du Stade de Reims depuis toujours, présent au club depuis 1997, Bernard Gonzalez s’est suicidé dimanche, à l’âge de 60 ans, après avoir appris qu’il était atteint du coronavirus. Un traumatisme énorme pour le club champenois mais également pour tous ceux qui sont passés chez les Rouge et Blanc ces dernières années. L’Equipe a compilé quelques témoignages touchants.

Olivier Létang et Florent Ghisolfi : « Il était atypique et entièrement dévoué aux gens. Quand on avait besoin de lui pour la famille, il répondait toujours oui et nous recevait après ses consultations. Mais ce n’était jamais avant 22h ou 23h. »

Lucas Deaux : « J’avais 20 ans, j’étais tabassé par la maladie (le H1N1 en 2009). Il m’appelait tous les jours. Dès que j’avais besoin de lui, il était là. Il était joyeux, compétent, à l’écoute. Il n’avait pas peur de me recevoir et de s’approcher de moi pour la consultation. Et il passait en voiture sans phobie pour me prodiguer des soins. »

Nicolas De Préville : « On avait lié une relation amical. Le mot est galvaudé mais c’était un vrai gentil. Il était bienveillant et attentionné. Chaque matin, avec Grégory Bourillon, on aimait passer vingt minutes avec lui à discuter du Stade de Reims, de Michel Platini, son joueur préféré, du Barça… Un jour, le coach nous avait même convoqué, parce qu’il trouvait qu’on passait trop de temps dans le bureau du doc. »