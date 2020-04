Stade de Reims : Mathieu Cafaro, les dessous d’un sublime don

false

L’attaquant du Stade de Reims, Mathieu Cafaro, s’est distingué de plus belle des manières lors de la crise du coronavirus. La preuve.

C’est un geste qui restera. Et pas nécessairement celui auquel on pense. Comme vous ne le savez peut-être pas, Mathieu Cafaro, l’attaquant du Stade de Reims, a eu jeudi dernier une idée géniale : poster sur twitter son but inscrit face au PSG la saison dernière, le dédier au personnel du CHU de Reims et, surtout, s’engager à reverser un don équivalent au nombre de retweets de son post durant les quatre heures qui ont suivi.

Résultat : le post du Rémois a été retweeté à 11 800 reprises. Et c’est donc un chèque de 11 800 s’il s’est engagé à faire. Un geste remarquable qu’il décrypte ce jour dans les colonnes du quotidien l’Equipe.

« Je ne pensais pas que ça allait flamber autant du fait que des personnalités ont relayé mon tweet »

« J’étais posé sur ma terrasse et j’ai eu l’idée de faire quelque chose pour les soignants. J’ai donc décidé de poster ce tweet à 20 heures, l’heure à laquelle on leur rend hommage. Et j’ai décidé de laisser ce défi ouvert jusqu’à minuit en attendant de voir où cela allait mener(…)Je ne pensais pas que ça allait flamber autant du fait que des personnalités ont relayé mon tweet. Il y a notamment eu Nagui qui m’a retweeté à ses 500 000 followers. Tony Yoka aussi qui a pas mal de suiveurs également ou encore le maire de Reims (Arnaud Robinet, LR). Je me disais que ça pouvait aller loin ! Mais je trouve que là où c’est arrivé, c’est déjà beau et vraiment, ça m’a fait plaisir. »