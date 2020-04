Stade de Reims – Mercato : Arsenal pourrait déjà abandonner le dossier Disasi

Voilà quelques jours que le nom d’Axel Disasi est au centre des informations Mercato. Il faut dire que le défenseur rémois de 22 ans, auteur d’une saison très solide avec le Stade de Reims, est courtisé par de gros clubs.

Le premier d’entre eux à avoir été cité est Arsenal. RMC Sport annonçait même dimanche que les Gunners pourraient vite passer à l’action prochainement. Pourtant, le quotidien britannique Metro, qui relaie des informations du journaliste David Ornstein, livre une version différente.

Arsenal are set to make Pablo Mari’s move permanent in the summer with Mikel Arteta keen to have a left-footed centre-back in his squad. (@David_Ornstein) #afc pic.twitter.com/48NqCNOcD8

— WorldwideArsenal™ (@WorldwideAFC) April 21, 2020