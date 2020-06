Stade de Reims – Mercato : Axel Disasi a une destination privilégiée

true

Sollicité par plusieurs clubs étrangers, Axel Disasi, le défenseur du Stade de Reims, aurait une préférence pour son avenir…

Trois hommes se sont particulièrement illustrés cette saison au sein de la défense du Stade de Reims, meilleure défense de L1 : le gardien Predrag Rajkovic, le taulier Yunis Abdelhamid et Axel Disasi, qui s’est révélé. Le jeune défenseur rémois en recueille les fruits avec de nombreux contacts, à l’étranger.

🔴⚪️ Info Mercato ➡️ Le mercato uniquement franco-français est ouvert depuis aujourd’hui ! 🤔 Le Stade de Reims sera-t-il actif ? pic.twitter.com/op8Ix4JlTR — Reims VDT (@reimsvdt) June 8, 2020

Le Milan AC s’intéresserait à lui, mais d’après Manu Lonjon, Disasi est surtout suivi par le FC Séville et Southampton. Everton aussi serait sur les rangs, mais selon le journaliste, l’Angleterre n’est pas la destination privilégiée par le joueur. Disasi aurait en effet très envie d’aller en Espagne et à Séville, son contact le plus chaud d’après Lonjon, hier soir.