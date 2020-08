Stade de Reims – Mercato : Brahimi, partir pour mieux revenir

true

Grand espoir du Stade de Reims, Billal Brahimi (20 ans) a décidé de partir en prêt au Mans pour lancer sa carrière professionnelle.

Cet été, le Stade de Reims a renforcé son effectif. Les hommes de David Guion vont devoir faire face à un calendrier démentiel. En plus de la Ligue 1 et de la coupe de France, le SDR va participer à la Ligue Europa, grâce à sa 6e place acquise en championnat.

Forcément, certains espoirs du club ont été contraints de s’exiler provisoirement. Sur FootMercato, Bilal Brahimi a justifié son choix de quitter les pensionnaires d’Auguste-Delaune. À 20 ans, l’ailier gauche a été prêté une saison au Mans. « Il (David Guion) m’a parlé lors de la reprise afin de connaître mes ambitions et mes objectifs. On s’est écoutés l’un l’autre. Après, on ne va pas se mentir, il a un gros effectif à sa disposition. Ils ont recruté pour se renforcer pour la Ligue Europa. Du coup, je suis un cas spécial puisque je dois lancer ma carrière. Je pense que ce n’est pas avec les quelques minutes que j’allais gratter cette saison que cela serait arrivé. Donc on en a échangé très tranquillement et en bonne intelligence. »

Pas aigri, Bilal Brahimi veut prouver dans la Sarthe pour revenir en pleine bourre chez les Champenois. « Le club me fait confiance. C’est qu’on veut me faire comprendre à travers cette prolongation (jusqu’en 2023), dont je suis fier. On me montre aussi que, même si on croit en moi, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour moi pour exploser au Stade de Reims. Donc je veux essayer d’avoir plus de temps de jeu afin de revenir plus fort. »

Au Mans, pensionnaire de National, Bilal Brahimi s’est fixé des objectifs élevés. « J’espère avoir du temps de jeu ainsi que de bonnes statistiques. Je veux revenir plus fort, avoir au moins une trentaine de matches dans les jambes en National et surtout obtenir la montée. Je vais donner mon maximum pour atteindre ces objectifs. »