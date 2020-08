Stade de Reims – Mercato : Caillot confirme le départ de Disasi

true

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, assure que son très courtisé défenseur central Axel Disasi sera bientôt transféré.

En marge de la double défaite de son équipe face au Standard de Liège (0-1 ; 0-3) hier soir, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a fait une annonce forte : son très courtisé défenseur central Axel Disasi (22 ans) va bien quitter la Champagne à l’intersaison.

« Il ne fait pas partie de l’équipe de l’année prochaine, parce qu’il est en cours de départ aujourd’hui, a assuré le dirigeant au micro de RMC. On attend la somme qu’on a fixé et il cherche le projet qui lui convient le mieux. (…) En l’occurrence, on a quatre offres qui nous sont arrivées et qui nous correspondent. »

Parmi les courtisans déclarés à la pépite rémoise, on trouve l’AS Monaco, qui apparait en pole position, mais également le Stade Rennais et l’OL, dont l’intérêt n’a été dévoilé qu’hier. Reims libèrera son joueur moyennant un chèque de 15 M€. L’ASM aurait formulé une offre de 12 M€.